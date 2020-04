Governador anuncia compra de 200 mil botijões de gás para famílias mais vulneráveis

O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou na tarde desta terça-feira (07), pelas redes sociais, mais uma medida para minimizar os impactos econômicos causados pelo coronavírus.

De acordo com Camilo, o governo vai adquirir 200 mil botijões de gás que serão distribuídos para a população mais vulnerável do Estado. As famílias beneficiadas receberão um voucher para ter acesso ao benefício. Os critérios para definir as pessoas beneficiadas serão divulgadas em breve.

A iniciativa é realizada em parceria com a Nacional Gás Butano, que irá disponibilizar o botijão a preço de custo, sem lucro para a empresa. Camilo reforçou que neste momento é necessário fortalecer a solidariedade.

Veja o vídeo: