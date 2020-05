Governador Camilo Santana lamenta marca de mil mortes no Ceará: “Histórias de dor e saudade”

Após a Secretaria da Saúde do Ceará divulgar, na manhã deste sábado (9), que o Estado ultrapassou a marca de mil mortes por Covid-19, o governador Camilo Santana se manifestou em suas redes sociais, declarando “profundo pesar a todas as famílias e amigos” de quem perdeu seus entes queridos para a doença.

“Não são apenas números. São rostos e histórias de dor e de saudade. Seguimos nessa luta para salvar outras vidas”, afirmou o chefe do executivo estadual, acrescentando que a doença “tem trazido sofrimento ao Brasil e ao mundo”.

O Ceará já registra 1.017 óbitos e 15.243 casos confirmados da doença, conforme os dados da plataforma IntegraSUS, atualizados pela Secretaria da Saúde às 9h21 de hoje.

Fortaleza continua sendo a cidade com maior concentração do novo coronavírus desde o início da pandemia, com 10.572 casos e 779 óbitos.