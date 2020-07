Governador Camilo Santana vistoria obras de ampliação do Complexo do Pecém

O governador Camilo Santana vistoriou, nesta quinta-feira (30), as obras da segunda expansão do Porto do Pecém – novo berço de atracação, nova ponte de acesso, e novo portão de acesso ao terminal e as obras do setor II da Zona de Processamento de Exportação (ZPE Ceará).

Acompanhado do presidente do Complexo do Pecém, Danilo Serpa, e do Superintendente do Obras Públicas do Ceará, Quintino Vieira, ele percorreu o terminal e apresentou, pelas redes sociais, o andamento das obras e dos investimentos que o Governo do Ceará tem feito até agora.

A ZPE Ceará já deu início às obras da primeira fase do setor II Sul da expansão, que devem consumir, ao todo, cerca de R$ 25 milhões. Mesmo com a pandemia, em 2020, o Porto do Pecém vai registrar aumento do fluxo de cargas.

O governador Camilo Santana destacou a importância do Complexo do Pecém para a retomada do desenvolvimento econômico do Ceará, afetada pela pandemia da Covid-19.

Confira na íntegra áudio do governador: