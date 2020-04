Governador reúne secretariado e reforça importância da integração no combate ao coronavírus

Reunião com secretários de Estado tratou ainda sobre a importância das medidas sociais para os cearenses mais vulneráveis

O governador Camilo Santana se reuniu nesta terça-feira (21), por videoconferência, com a vice-governadora Izolda Cela e os secretários de Estado para avaliar as ações de enfrentamento ao coronavírus, além de projetar novas medidas sociais e econômicas em cada pasta para os próximos dias.

No início do encontro virtual, que durou cerca 2h30, o secretário da Saúde, Dr. Cabeto, apresentou aos gestores a curva epidemiológica no Ceará e o fortalecimento da rede estadual de saúde, com a ampliação do número de leitos de UTI em vários municípios do Ceará. Nas últimas três semanas, o estado já colocou em funcionamento cerca de 300 novos leitos de terapia intensiva para receber pacientes infectados com o Covid-19.

“É muito importante nesse momento a integração e a cooperação de todos os setores do Governo. O Estado não pode parar, e as atividades continuam, principalmente serviços essenciais para atender a população. Seja online, como o Detran e outros órgãos vêm fazendo, sempre criando alternativas de serviços e acesso às informações para a população, ou presencial nos casos essenciais. Com ações criativas conseguimos atender os cearenses da melhor forma possível”, disse Camilo Santana.

Em sua fala, o governador enfatizou com os secretários a necessidade de se intensificar as ações sociais de cada pasta para minimizar o impacto da pandemia às pessoas mais vulneráveis, além de traçar estratégias para a retomada da economia do Estado.

“Essa tem sido uma das maiores preocupações nossas, a situação das famílias mais vulneráveis do estado. Essa pandemia não está restrita apenas às ações da saúde, ela precisa e deve envolver todos nós do governo. Seja no apoio aos profissionais da saúde, seja através do planejamento de medidas de retomada do crescimento e da economia do Ceará. Enfim, é importante que todos nós possamos fazer esse planejamento, de forma coordenada, para chegarmos a uma estratégia para sairmos dessa crise causada pela pandemia”, afirmou o governador, ressaltando a queda de arrecadação do Estado nesse período.

O secretário-chefe da Casa Civil, Élcio Batista, reforçou a importância da cooperação entre todas as áreas do Estado.

“A gente precisa de um estado cada vez mais veloz e eficiente em todos os sentidos. Temos um aprendizado que essa crise está trazendo, com novos canais de diálogo e novas formas de cooperação, integração e ação”, afirmou.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará