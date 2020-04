Governador se reúne com a bancada federal para discutir ações de combate ao coronavírus – Governo do Estado do Ceará

O governador Camilo Santana se reuniu nesta segunda-feira (20), por meio de videoconferência, com deputados federais e senadores para discutir ações de combate ao coronavírus no Ceará. O encontro com a bancada cearense durou cerca de três horas e contou com a participação dos senadores Cid Gomes e Luis Eduardo Girão, e de mais 20 parlamentares, além do secretário da Saúde, dr. Cabeto, e do médico José Xavier Neto, da Universidade Federal do Ceará (UFC).

O governador abriu a reunião relatando aos parlamentares as ações que o Governo do Ceará realizou nas áreas da Saúde, Social e Econômica, e pediu apoio aos deputados e senadores na habilitação de leitos de UTI junto ao Ministério da Saúde. Em seguida, o médico José Xavier apresentou a curva epidemiológica do Ceará e a situação da contaminação nos bairros de Fortaleza.

“Quero agradecer o papel que os senhores têm tido na Câmara e no Senado na busca de recursos para o Ceará e em aprovação de medidas importantes para esse enfrentamento, como o auxílio-emergencial para autônomos e desempregados. Tenho sempre conversado com o deputado Domingos Neto, líder da bancada, e procurado manter o diálogo franco, aberto e sincero com nossa bancada”, disse Camilo Santana.

Recentemente, o Governo do Ceará solicitou ao Ministério da Saúde a habilitação de leitos de UTI em diversos municípios, como Itapipoca, Iguatu, Tauá, Crateús, Tianguá e Aracati para auxiliar no tratamento de pacientes contaminados pela Covid-19. “Há uma necessidade de um diálogo da bancada federal cearense para que a gente possa agilizar essa ação junto ao Ministério da Saúde. Nesse período já ampliamos em 261 leitos de UTI no sistema público, mas a demanda é grande para atender a população”, citou o governador, lembrando que cada leito de UTI custa cerca de R$ 2 mil por dia ao Estado.

O senador Cid Gomes citou que encaminhará,em paralelo ao líder da bancada, deputado Domingos Neto, solicitação de videoconferência com o ministro para registrar a importância do credenciamento das novas unidades de terapia intensiva. “Temos que reconhecer o trabalho feito pelo governador Camilo Santana nesse processo, e vamos objetivar junto ao Ministério da Saúde o credenciamento das UTIs, muitas que já estão até funcionando. Essa é uma reivindicação mais do que justa porque o Ceará é um dos quatro estados que mais têm casos”, disse o senador.

Ao final do encontro, o governador Camilo Santana falou sobre a prorrogação do decreto de isolamento social por mais 15 dias, anunciado na noite de domingo (19), e comentou que todas as ações estão sendo tomadas de acordo com a orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS). “Nossa prioridade tem sido preservar a vida dos cearenses e minimizar os efeitos da pandemia para nossa população, procurar acolher os mais pobre e mais vulneráveis do estado”.