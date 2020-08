Governador visita obras de duplicação da CE 025 e destaca andamento das obras de rodovias em todo o Ceará

O governador Camilo Santana visitou nesta segunda-feira (3), obras de duplicação da CE 025, importante rota turística do Ceará que dá acesso ao Porto das Dunas e ao Beach Park, em Aquiraz.

Da rotatória da Cofeco até a do Beach Park estão em execução as etapas finais para conclusão, como a instalação de postes, os acabamentos da ciclovia, calçadas e etc.

A empresa está concentrando agora as frentes de serviços na pavimentação de 1,6 km correspondente ao novo trecho da duplicação, que vai do entroncamento da avenida Oceano Atlântico até o entroncamento com a avenida Oceano Índico, na altura do Golfville, totalizando 7 km de pista dupla para melhorar o acesso à região.

Atualmente, o trecho entre as rotatórias da Cofeco e do Beach Park apresenta 89% de apronto, com a conclusão da pavimentação de 5,5 km, da ciclovia, da nova ponte sobre o rio Pacoti e canteiros. Elas contam com um investimento de R$ 29 milhões. A melhoria viária facilitará o acesso e o tráfego na região, principalmente nos períodos de alta estação.

O governador Camilo Santana falou sobre o andamento das obras da CE 025 e sobre outras importantes rodovias no Ceará.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará