Governadores do Nordeste pedem ao presidente do STF suspensão temporária do pagamento de dívidas

Os nove governadores dos estados do Nordeste pediram, nesta segunda-feira (27), ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, a suspensão temporária do pagamento de dívidas junto à União.

A informação foi divulgada pelo governador da Bahia, Rui Costa, durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, na noite desta segunda, que o pedido foi feito através de videoconferência com Dias Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, os governadores, o advogado-geral da União, André Mendonça, e procuradores dos estados. De acordo com Rui Costa, a expectativa é de que o impasse seja solucionado em breve.

“Foi uma reunião extremamente positiva, onde o presidente do STF determinou que Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES se manifestem em até 24 horas sobre o pedido dos governadores. Além disso, ficou estabelecido o prazo de cinco dias para que as partes envolvidas, estados, Governo Federal e bancos, possam chegar a um acordo. Nos próximos dias, haverá uma intensa negociação nesse sentido. Nosso esforço deve ser voltado a salvar vidas humanas e assistir à população mais carente dos estados”, explicou.

O Consórcio Nordeste foi criado em março de 2019 e prevê o desenvolvimento em diversos projetos, além da parceria econômica, política, infraestrutural e educacional entre as unidades federativas.