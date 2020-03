Governadores do Norte e Nordeste discutem ações integradas de combate ao coronavírus

Está marcada para a tarde desta segunda-feira (23), uma reunião por videoconferência, entre os governadores das Regiões Norte e Nordeste com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

O encontro tem como objetivo discutir ações integradas entre os Estados e a União para intensificar o combate ao coronavírus.

O governador Camilo Santana confirmou o encontro e a importância de integração e unificação das ações para conter o avanço da doença.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará