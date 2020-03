Governadores se reúnem com presidente para discutir apoio do Governo Federal ao Nordeste

O governador Camilo Santana utilizou suas redes sociais para prestar contas com a população sobre a reunião por vídeo-conferência com o presidente Jair Bolsonaro; o vice-presidente Hamilton Mourão; governadores do Nordeste e ministros. Durante o encontro virtual, os governadores apresentaram pontos importantes para a continuidade do combate ao coronavírus na região.

Diálogo

“Esse primeiro momento é muito importante, o de abrir o diálogo com o Governo Federal, e como sempre falo, nesse momento temos de estar unificados para o enfrentamento a algo que tem afetado o mundo inteiro. Na reunião a pauta foi exclusivamente o combate ao coronavírus, e todos os nove governadores tiveram a oportunidade de se pronunciar, fazer suas colocações, e pontuar o cada um está fazendo em cada estado”.

Nordeste

Camilo informou também que esse tipo de reunião, dividida por regiões do Brasil junto ao governo federal, deverá ocorrer com uma certa frequência, e ressaltou que o Nordeste foi a primeira região a fazê-la. “Foram quase duas horas de reunião com dois eixos de discussão tratada na ocasião. Numa carta assinada pelos nove governadores do Nordeste, pontuamos algumas reivindicação para que o enfrentamento ao vírus se dê em duas linhas: na saúde, focando na reestruturação da saúde, e na economia, focando na necessidade de olhar para as pessoas, principalmente das famílias mais vulneráveis”, pontuou o governador.

Ainda na transmissão, o governador garantiu que o governo federal concordou e em atender a praticamente todos os pontos apresentados pelos governadores. “Entre as principais reivindicações está a transferência de recursos da saúde para estados e municípios pelos próximos quatro meses, além da necessidade do envio de insumos e equipamentos, como ressaltei na minha fala durante a reunião”, garantiu Camilo.

Recursos para a saúde

Sobre a recomposição do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), um valor repassado mensalmente pelo Governo Federal e que complementa a receita de estados e municípios, o governador informou que esse repasse será mantido. “Vamos sentir a queda na economia nesse período, contudo precisamos manter os nossos serviços essenciais funcionando, o custeio da saúde e da segurança, pagar nossos servidores. Temos uma previsão de um aumento muito significativo de gasto com a saúde pública nos próximos meses, e por isso o Governo Federal garantiu o repasse necessário do FPE e FPM para estados e municípios. Assim como o Congresso Nacional aprovou recursos adicionais para a área da saúde e combate ao coronavírus nos estados,” explicou.

Suspensão de dívidas

“Também foi discutida a suspensão das dívidas que o nosso Estado tem com a União e com bancos públicos. A dívida que o Ceará tem com a União é pequena, mas temos também contas a pagar com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e BNDS, então haverá a suspensão desses valores pelos próximos quatro meses, prorrogáveis por até seis meses”, revelou o governador.

Padronização nos decretos

Ainda durante a reunião, o governador do Ceará fez uma proposta para que todos os decretos estaduais e municipais fossem padronizados, para haver uma confluência nas ações de cada local. “Minha sugestão é de que todos enviassem ao governo federal seus decretos, e com algumas observações, todos passassem a agir diante de um só decreto, e assim não seja afetada nenhuma atividade e serviço essencial no Brasil”, disse Camilo.

Novo hospital em funcionamento

Governador lembrou também na live que o Hospital Leonardo da Vinci já está funcionando e dispõe de 230 leitos, sendo 30 de UTI. Requisitado pelo Governo do Ceará para dar suporte a partir de confirmações da doença no estado, apenas casos confirmados da Covid-19 serão atendidos no hospital, que já recebeu os primeiros 11 pacientes, em estado mais grave. “Nossa equipe da Secretaria de Saúde, liderada pelo Dr. Cabeto, está empenhada em fazer o máximo pelo nosso povo, e garanto que não só ele, mas os demais membros do governo estão trabalhando 24 horas para salvar as vidas dos cearenses”, disse o governador.

Famílias mais vulneráveis no Nordeste

Camilo também fez um apelo ao Governo Federal, no tocante as famílias mais vulneráveis no Nordeste. “Está no Nordeste a concentração da maior quantidade de famílias vulneráveis do Brasil, os mais pobres ficam no Norte e no Nordeste, e na ocasião levantei a possibilidade de como poderemos fortalecer políticas para garantir a sustentabilidade e a proteção dessas famílias. O Governo Federal se comprometeu a levantar as possibilidades junto às secretarias estaduais, mas deixei claro a importância de não apenas manter o Bolsa-Família, mas de ampliá-lo na Região, protegendo os mais vulneráveis e os mais pobres do país.”

Otimismo

“Saímos muito otimistas e nos colocamos à disposição para cooperar com o que for necessário. Esse é um momento de unidade no Brasil, precisamos superar questões políticas, partidárias, pessoais, ideológicas, e união com um único objetivo, para que todos os esforços sejam concentrados para que possamos superar esse problema do coronavírus aqui no Brasil”, finalizou Camilo.