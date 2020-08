Governo afirma que não há data definida para retorno de eventos no Ceará

O Governo do Estado lança nota, afirmando que ainda não há data definida para o retorno de eventos no Ceará. A afirmação contradiz o que o secretário de Turismo, Arialdo Pinho, afirmou durante uma live voltada para o setor de serviços. De acordo com o secretário, o retorno ocorreria a partir do dia 1° de setembro, com quatro fases, que seriam debatidas de acordo com a evolução do controle da pandemia.

Mas o Governo nega que o martelo tenha sido batido sobre o prazo para retorno dos eventos aqui, no Estado. Segundo a assessoria do Governo, neste momento ocorre apenas o debate sobre o tema, assim como a avaliação sobre a realização do Réveillon 2020 no aterro da Praia de Iracema.