Governo disponibiliza consulta sobre abertura das atividades econômicas através do CNAE

O decreto de isolamento social que minimiza os efeitos da Covid-19 no estado está mantido, porém o Plano de Retomada Responsável das Atividades Econômicas e Comportamentais do Estado do Ceará prevê uma fase inicial de transição, em que estão contemplados 17 setores, e quatro fases de abertura, obedecendo a critérios técnicos, sanitários e epidemiológicos. Cada estágio obedece a critérios que precisam ser atingidos para se alcançar a abertura do passo seguinte nas medidas.

A Fase de Transição começa nesta segunda-feira, 1º de junho, e segue por uma semana. A partir desse período de transição, se tudo ocorrer dentro do esperado, a cada 14 dias novas atividades serão liberadas, respeitando os protocolos estabelecidos pela autoridade sanitária estadual.

Para que os cearenses saibam em qual etapa sua atividade econômica será liberada, bem como todos os protocolos a serem seguidos, o Governo do Ceará disponibiliza uma página de consulta através do Consulte o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). Nela você digita no buscador o número do CNAE da sua empresa e clica em Pesquisar. A pesquisa mostrará a fase na qual a atividade estará liberada para retomar, efetivo, as cadeias e protocolos.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará