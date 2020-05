Governo distribui 3,5 milhões de insumos hospitalares para municípios cearenses

Com o avanço da pandemia do novo coronavírus, o Governo do Ceará vai distribuir, esta semana, parte das 90 toneladas de insumos hospitalares que chegaram do exterior no final de abril. Os equipamentos de proteção individual (EPIs) irão atender tanto a Capital, que concentra o maior número de casos da Covid-19, quanto municípios do Interior. A logística de distribuição foi articulada entre a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).

Ao todo, serão entregues quase 3,5 milhões de itens de proteção para profissionais da saúde que atuam no Estado. A lista inclui luvas, protetores faciais, toucas descartáveis, máscaras cirúrgicas, máscaras N-95, além de aventais.

Conforme explica o presidente da Aprece, Nilson Diniz, a quantidade que cada município irá receber será proporcional à base populacional das respectivas prefeituras. “Esse material irá auxiliar bastante as gestões municipais nas ações necessárias para atender a população durante a pandemia. A Aprece ressalta o comprometimento do governador Camilo Santana em trabalhar próximo aos gestores e espera que novas remessas de equipamento possam chegar onde nosso povo mais precisa, de acordo com a necessidade de cada localidade”, disse.

Distribuição dos insumos

A Capital, por ter a maior quantidade de habitantes, receberá cerca de um milhão de itens. O maior número será de luvas e toucas descartáveis. Fortaleza terá ainda reforço no estoque de sete mil máscaras N-95 e mais de dois mil protetores faciais. Aproximadamente 800 mil EPIs e insumos serão entregues nas cidades de Caucaia, Maracanaú, Baturité, Itapipoca, Cascavel e em 38 outros municípios da região.

Sobral, Crateús, Tianguá e outras 52 cidades próximas receberão 643 mil itens de proteção para os profissionais. O Cariri irá receber 579,8 mil. No Sertão Central, serão 239,8 mil itens para 20 cidades. O Litoral Leste e a Região Jaguaribana terão reforços de 214 mil equipamentos de proteção e insumos.

O Governo do Ceará adquiriu mais de 270 toneladas de produtos. A primeira remessa chegou ao Estado no último dia 26 de abril, o que significa que ainda haverá reforços significativos de equipamentos para garantir o atendimento da população cearense.