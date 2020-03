Governo do Ceará entrega mais de 1,2 mil notebooks a alunos do Cariri

Alunos da região do Cariri que tiveram bom desempenho escolar receberam 1.202 notebooks do Governo do Ceará. A proposta é que os equipamentos possam servir de incentivo na formação desses e de outros jovens. Os estudantes receberam o reconhecimento em evento realizado na manhã desta sexta-feira (6), na Escola Estadual de Educação Profissional Balbina Viana Arrais, na cidade de Brejo Santo.

Representando o governador Camilo Santana, a vice-governadora Izolda Cela ressaltou o papel da rede de Educação do Estado.

Todo esse empenho do Executivo e do Legislativo acontece para oferecer um proposta educacional de qualidade, mas é preciso o esforço de cada estudante, sem isso, as coisas não acontecem, por mais que tenham professores dedicados. Então, estudem e se dediquem para atingir o objetivo de vocês, disse.

Foram contemplados com 427 notebooks os estudantes atendidos pela Crede 18, do Crato. Na Crede 19, de Juazeiro, foram selecionados 486 estudantes. E para a Crede 20, de Brejo Santo, foram distribuídos 289 notebooks.