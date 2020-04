Governo do Ceará envia 5,8 toneladas de alimentos para famílias desabrigadas de Pentecoste

Cerca de 750 pessoas de 239 famílias desabrigadas devido às enchentes que atingiram o município de Pentecoste receberam do Governo do Ceará 5,8 toneladas de alimentos por meio do Programa Mais Nutrição.

Alimentos “in natura”, goma de tapioca e macarrão foram enviados com ajuda da doação dos permissionários da Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa), do Grupo M. Dias Branco, da Cervejaria Ambev e do Pinheiro Supermercado.

“Obrigada a todos os parceiros envolvidos na ação e também a todos os profissionais do Governo que se dedicam todos os dias para continuarmos beneficiando a população cearense! Desde o mês passado, já entregamos outras 25 toneladas de alimentos para famílias desabrigadas pelas chuvas em Hidrolândia, Crateús, Quiterianópolis e Novo Oriente”, ressaltou a primeira-dama do Ceará, Onélia Santana, idealizadora do Programa Mais Infância Ceará, onde está inserido o Programa Mais Nutrição.

Programa Mais Nutrição

Desde o início da ação, em junho de 2019, até o momento, mais de 315 toneladas de alimentos foram doados pela iniciativa, que contemplou 78 entidades de Fortaleza, Caucaia e Maracanaú beneficiando 14.586 pessoas. Estruturado em cima do combate ao desperdício de alimentos, enfrentamento à fome e segurança alimentar e nutricional de crianças e adolescentes. A ação é realizada pelas secretarias de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS)e Desenvolvimento Agrário (SDA); Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa-CE) com a parceria do Grupo M. Dias Branco, da Associação dos Permissionários da Ceasa (Assucece), e do Instituto Agropolos do Ceará.