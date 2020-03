Governo do Ceará fortalece ações de educação voltadas à infância

A formação bem-sucedida de um estudante ao longo da educação básica depende não apenas de uma boa preparação intelectual durante os anos do Ensino Médio, período que antecede a entrada na universidade e no mundo profissional. Compreendendo esta necessidade, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Educação, busca fortalecer também as ações direcionadas à infância, no Ensino Fundamental e na Educação Infantil, em parceria com os 184 municípios cearenses. Neste sábado comemora-se o Dia Mundial da Infância, momento propício para refletir sobre os bons resultados obtidos com as políticas estaduais e reafirmar o compromisso da gestão em desenvolver a educação dos cearenses, em todas as suas etapas.

As iniciativas contemplam tanto o aspecto da infraestrutura, provendo espaços apropriados para a aprendizagem das crianças, como o investimento em capital humano, realizando formações para o constante aperfeiçoamento de educadores.

O governador Camilo Santana anunciou, em 2015, a construção de 105 Centros de Educação Infantil, em colaboração com os municípios. O investimento total nesta ação, envolvendo a construção e a equipagem das unidades, chega a R$ 118 milhões. Até o momento, 50 Centros já foram entregues à população cearense, sendo 41 pela Secretaria da Educação e outros nove pela Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos humanos.