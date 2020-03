Governo do Ceará lança edital com mais de mil bolsas de mestrado e doutorado nesta quinta-feira

O governador Camilo Santana lança, nesta quinta-feira (12), os resultados e investimentos do edital do Programa de Bolsas de Formação Acadêmica para mestrado e doutorado. A iniciativa do Governo do Ceará irá aplicar, através da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), órgão vinculado a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece), aproximadamente R$ 23,7 milhões em 629 bolsas de mestrado e 482 de doutorado. Ao todo, serão 1.111 oportunidades.

As bolsas de mestrado serão concedidas por até 24 meses e as de doutorado por até 48 meses, contados a partir do início do primeiro período letivo no curso. O evento de apresentação dos números do edital irá contar com a presença de coordenadores dos programas de pós-graduação, que são responsáveis pela distribuição das bolsas nas instituições de ensino superior.

Serviço

Lançamento de bolsas de formação acadêmica de mestrado e doutorado

Data: 12 de março (quinta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Palácio da Abolição (Rua Silva Paulet, 400)