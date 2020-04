Governo do Ceará lança edital para contratação de leitos de UTI

O Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), realiza chamamento público para contratação de pessoas jurídicas para a prestação de serviço, com admissão imediata. Será para o atendimento médico-hospitalar de pacientes com Covid-19, nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS).

A publicação estabelece propostas de contratação de até 500 leitos para UTIs Adulto, em caráter complementar, com ou sem fins lucrativos, em situação grave com suspeita ou confirmação de contaminação pela Covid-19. As contratações serão para unidades em Fortaleza e região metropolitana.

O prazo inicial de vigência dos contratos é de seis meses, a partir da data da assinatura, podendo ser estendido enquanto durarem os efeitos da situação de emergência em saúde no Estado.

Os interessados têm até o dia 27 de abril para enviar as propostas.

(*)com informação da SESA