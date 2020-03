Governo do Ceará realiza capacitação artesanal em municípios do Cariri

Com o objetivo de fortalecer o artesanato em todo o Estado, a Central de Artesanato do Ceará, equipamento da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, realiza cursos de iniciação e aperfeiçoamento em técnicas artesanais na região do Cariri. Barro, Juazeiro do Norte, Missão Velha e Várzea Alegre serão os municípios contemplados.

Bordado, crochê, richelieu e trançado em palha de bananeira são as técnicas que serão trabalhadas, envolvendo cerca de 100 pessoas. Os cursos fazem parte do serviço de capacitação ofertado pela Central e podem ser demandados pelos próprios artesãos, grupos produtivos ou gestores dos municípios.

De acordo com a titular da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Socorro França, a capacitação é uma oportunidade de descobrir novos talentos e, assim, inseri-los no mercado de trabalho.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará