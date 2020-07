Governo do Ceará realiza pagamento de bolsas para 763 jovens do Programa Superação

O Governo do Ceará realizará, na segunda-feira (5), o pagamento da parcela da bolsa de estudos para 763 jovens da periferia de Fortaleza que estão inscritos no projeto de capacitação que integra o Programa Superação, o Virando o Jogo.

O investimento, repassado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), foi de R$ 133 mil. O valor mensal do benefício é de até R$ 200 , que pode variar de acordo com a participação dos alunos durante as aulas.

Desenvolvido pela Vice-Governadoria do Ceará com apoio da SPS, o Virando O Jogo assiste jovens em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 15 e 19 anos, que não estudam e nem trabalham.

O objetivo é inseri-los novamente na sala de aula e fortalecer o processo de reinserção social, por meio da formação cidadã, da qualificação para o trabalho e do empreendedorismo.

Nesse período de isolamento social como forma de combater o coronavírus, as aulas estão ocorrendo de forma virtual, por meio da plataforma online Educação Livre (Edulivre).

“O Virando o Jogo é uma ação de resgate. Estamos buscando resgatar esses meninos e meninas e inseri-los na escola e no mercado de trabalho. Nesse sentido, sabemos que o suporte financeiro pode ser decisivo nesse momento”, frisa a titular da SPS, Socorro França. Para ela, o Superação fortalece as políticas para a juventude e engrandece o futuro do Ceará.

Para recebimento da bolsa, os jovens participaram de atividades virtuais com o mesmo conteúdo previsto inicialmente no cronograma de formação.

“O pagamento da bolsa mostra a seriedade do Governo do Ceará com seus projetos. Todos os jovens concluíram as atividades online e participaram de reuniões virtuais durante esse período de pandemia. Eles não estão ociosos, estão estudando. Esse era o nosso compromisso e está mantido”, ressaltou Heraldo Maia Pacheco, coordenador das Áreas do Projeto Virando o Jogo.

O Superação é dividido em três fases. Na primeira, os jovens tiveram acesso a conteúdos sobre juventude, direitos sociais, educação ambiental e organização coletiva. E na segunda fase do projeto, eles participam de atividades de reinserção escolar, de cultura e lazer e qualificação profissional, além de desenvolverem ações comunitárias.

Na terceira etapa, prevista para agosto próximo, as ações serão focadas em empreendedorismo.

“Esse é um projeto fantástico, porque educa, traz o jovem de volta à realidade, reacende a autoestima, abre portas e gera iniciativas e perspectivas novas na juventude cearense”, avalia a coordenadora de Inclusão Social da SPS, Robertha Arrais.

O Superação, inicialmente, prioriza adolescentes residentes nas áreas mais vulneráveis dos bairros Vicente Pinzón, Cais do Porto, Mucuripe, Granja Lisboa, Bom Jardim, Genibaú, Autran Nunes, Conjunto Ceará, São Miguel / Curió e Barra do Ceará. A meta é, até 2022, beneficiar 10 mil jovens.

O Superação é executado por diversas secretarias sob a coordenação e monitoramento do Grupo Gestor do Programa Superação. O grupo reúne Vice-Governadoria, Casa Civil, SPS, Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag), Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) e Corpo de Bombeiros.

(*) Com informações do Governo do Estado do Ceará.