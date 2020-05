Governo do Ceará vai abrir mais dois hospitais de campanha na Região Metropolitana de Fortaleza

O Ceará segue reforçando o seus sistema público de saúde para garantir atendimento às pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Nesta quarta-feira (13), o governador Camilo Santana informou que mais dois hospitais de campanha serão construídos nos municípios de Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Serão mais 80 leitos à disposição daqueles que necessitarem.

Hoje autorizamos mais dois hospitais de campanha para serem iniciados essa semana. São hospitais que vão ser construídos com contêineres em Caucaia, onde já tínhamos montado dez leitos de UTI no Hospital Municipal, e agora vai receber um hospital de campanha com mais 40 leitos. E Maracanaú, que já tínhamos montado sete leitos de UTI, e agora mais 40 leitos de enfermaria. São municípios que têm aumentado o número de casos e de óbitos e temos procurado dar todo o apoio em parceria com as prefeituras, comunicou Camilo.

Só nesta semana o Estado já havia inaugurado mais de 70 leitos na Capital. O governador aproveitou para lembrar os números de novos leitos para o enfrentamento à pandemia abertos pelo Governo do Ceará. “Já são mais de dois mil, tanto de UTI como de enfermaria, exclusivos para atendimento de pacientes com a Covid-19 aqui no Ceará. Só no Interior nós mais do que dobramos o número de leitos de UTI existentes para atender a população” destacou.

Adesão ao isolamento

Fortaleza segue até o próximo dia 20 com medidas de isolamento social mais rígidas visando frear a disseminação do novo coronavírus. Camilo afirmou que o cenário desejado com a medida ainda não foi atingido, mas está se aproximando e contando a cada dia com a adesão de mais pessoas.

A nossa meta é 70% de isolamento aqui em Fortaleza e estamos hoje acima de 60%. Precisamos ainda trabalhar mais, mas tivemos uma grande adesão, principalmente em bairros periféricos e quero agradecer a compreensão da população. Isso faz a gente salvar vidas, reforçou.

O governador enalteceu a boa avaliação que as práticas adotadas no estado têm alcançado.