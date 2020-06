Governo do Estado anuncia ampliação de leitos para tratamento de Covid-19 em 34 municípios do Ceará

O número de leitos para tratamento do novo coronavírus no Ceará será ampliado em 34 municípios do interior. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Camilo Santana, na noite dessa terça-feira (30), em live em suas redes sociais. A ampliação é possível por conta da chegada de novos respiradores adquiridos pelo Governo do Estado, que permitem que mais leitos sejam criados.

A carga com os novos respiradores mecânicos, aterrissou no Aeroporto de Fortaleza na noite do último sábado (27). Foram 300 aparelhos vindos da China, encomendados pelo Governo do Estado com objetivo de direcionar estes novos equipamentos para os municípios do interior do Ceará que passaram a enfrentar com mais severidade os casos de Covid-19.

“Já está sendo feita toda a logística para que a gente possa ampliar e garantir o atendimento a toda a população cearense no enfrentamento à Covid-19 em todo o interior do Ceará”, afirmou Camilo Santana.

O governador também ressaltou que estado está próximo de atingir 300 mil testes para detecção da doença, visando saber com mais exatidão a realidade da propagação do vírus no estado.