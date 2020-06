Governo do Estado e Prefeitura divulgam resultado da primeira fase da pesquisa sobre Covid-19 em Fortaleza

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS) realizam, nesta quarta-feira (17), coletiva virtual de imprensa em que será apresentado o resultado da primeira fase da pesquisa que avalia os impactos do coronavírus em Fortaleza.



O estudo é uma realização do Governo do Ceará, Prefeitura de Fortaleza e Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). A coletiva de imprensa virtual contará com a presença do secretário da Saúde do Ceará, Dr. Cabeto, e da secretária da Saúde de Fortaleza, Joana Maciel.