Governo do Estado mantém lockdown em 7 municípios do interior

A prorrogação do isolamento social mais rígido por mais uma semana em sete cidades do interior do Estado foi anunciado também pelo governador Camilo Santana que apesar do ‘lockdown’, Juazeiro, Crato, Barbalha, Brejo Santo, Iguatu, Sobral e Tianguá permanecem em fase de transição econômica, mas a retomada do transporte intermunicipal de passageiros se dará a partir desta sexta-feira, seguindo protocolo sanitário.

O motivo para a renovação ainda é o crescimento dos casos de Covid-19 no Interior, o número de óbitos e a taxa de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva.