Governo doará 12 milhões de litros de leite para 196 mil pessoas de baixa renda no Ceará

A Secretaria do Desenvolvimento Agrário garantiu um aditivo para o convênio do Programa de Aquisição do Leite junto ao Ministério da Cidadania (Nº 011/2013). A partir desta segunda-feira (8), o órgão estadual abre credenciamento para contratação de empresas latinistas e/ou cooperativas da agricultura familiar interessadas em celebrar contratos para prestação de serviços de captação, pasteurização, envasamento, transporte e entrega de leite bovino e caprino.

Os contratos celebrados terão validade entre 01 de julho de 2020 e 30 de junho de 2021 e os recursos, no valor de R$ 25.059.380,13, são do governo federal (R$ 20.308.703,35) e do Governo do Ceará (R$ 4.750.676,78). A previsão da Secretaria é adquirir 12.224.087 litros de leite de produtores familiares e distribuí-los para 196 mil pessoas de baixa renda no período. Produtores e beneficiários já foram cadastrados pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário.

“O Governo do Ceará tem compromisso com as famílias carentes e com os produtores de leite do Estado. Neste momento em que enfrentamos a pandemia da Covid-19, o PAA Leite reforça a inclusão produtiva dos agricultores familiares e possibilita um amparo para aqueles sem fonte de renda”, destaca o secretário De Assis Diniz. Até maio deste ano, o PAA Leite adquiriu mais de 4,2 milhões de litros de leite bovino e caprino e distribuiu para 1.841 entidades socioassistenciais, beneficiando cerca de 300.000 pessoas em 117 municípios cearenses.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará