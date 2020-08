Governo Federal anuncia cancelamento do Bolsa Atleta 2020

O lançamento do edital do Bolsa Atleta em 2020 está cancelado, como anunciou o Governo Federal nessa quarta-feira, que também decidiu unificar as edições 2020 e 2021 do programa. Atletas que têm direito ao benefício vão completar 12 meses sem receber a bolsa.

A partir da decisão, a Secretaria Especial do Esporte não vai mais utilizar dinheiro do orçamento deste ano no programa, sobretudo porque o dinheiro de 2020 foi todo comprometido com o edital de 2019. As informações são da coluna Olhar Olímpico, do portal de notícias da UOL.

Atletas que se beneficiam continuamente do Bolsa Atleta são os maiores prejudicados. Em se mantendo os prazo usuais do programa, de pelo menos três meses entre a abertura das inscrições e o pagamento da primeira parcela, os atletas receberão o benefício do próximo edital a partir de junho de 2021. A última parcela de 2020 vai cair em março de 2021.