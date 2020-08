Governo lança aplicativo eSocial Doméstico para dispositivos móveis

Os empregadores cearenses agora podem realizar o registro de empregados e o gerenciamento da folha de pagamento a partir de smartphone ou dispositivo móvel. A novidade é possível após o Governo Federal lançar, nessa quinta-feira, o aplicativo eSocial Doméstico.

Segundo a Receita Federal, a tecnologia permite que o empregador doméstico possa fechar a folha mensal do seu empregado direto do smartphone em qualquer lugar que esteja. O app eSocial Doméstico permite que o empregador possa realizar a alteração salarial dos empregados, o fechamento e reabertura das folhas de pagamento, a geração das guias de recolhimento e a consulta da situação do pagamento das respectivas guias.

De acordo com a Receita, desde seu lançamento, em 2015, o eSocial tem sido aprimorado com a implementação de novas funcionalidades. Em junho deste ano, foi disponibilizada a possibilidade de alterar o responsável pela contratação do trabalhador doméstico no sistema. Estão registrados no eSocial 1,5 milhão de empregadores domésticos.

*Com informações da Agência Brasil