Governo lança edital “Ceará Dendicasa” para promover shows e manifestações artísticas 100% online

Em tempos de coronavírus, onde é preciso se manter seguro em casa, o Governo do Ceará promove um edital que vai ao encontro às necessidades dos artistas cearenses. Atingidos pela impossibilidade de se apresentarem em bares, restaurantes, teatros, barracas de praia, e outros locais que estão fechados em cumprimento ao decreto estadual que visa combater à pandemia no Estado, o Governo do Ceará, através do Fundo Estadual de Cultura, lança nesta segunda-feira (23) um edital para artistas cearenses promoverem shows e espetáculos virtuais.

A novidade foi anunciada pelo governador Camilo Santana em seu pronunciamento via redes sociais neste último domingo (22), e será publicado nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial do Estado. “Resolvemos lançar o edital para que esses profissionais produzam programação digital que poderá ser acompanhada por todos os cearenses através das redes sociais e sites do Governo. Queremos criar uma programação para quem está em casa e garantir remuneração para esses artistas, para que possam ter alguma renda. É uma inovação,” explicou o governador.

Convocatória de Projetos Artísticos de Conteúdo Digital, “o edital ‘Ceará Dendicasa: Festival de Arte de Casa para o Mundo’ tem como objetivo manter vivo projetos de conteúdos artísticos cearenses de forma online, no período de abril a junho de 2020”, indica o secretário de Cultura, Fabiano Piúba.

Estado de emergência

A iniciativa do Governo do Ceará funciona como um meio de promoção e movimentação da economia artística, criativa e cultural do Estado, no contexto do estado de emergência de enfrentamento ao Covid-19, incentivando a sustentabilidade de artistas, grupos, coletivos, companhias e demais profissionais e empreendimentos culturais do nosso Estado.

Com um valor total estimado de até R$ 1 milhão, o edital selecionará projetos culturais, prioritariamente da produção independente, para compor uma programação especial de difusão em plataformas digitais, redes sociais, canais de comunicação diversos, redes televisivas e radiodifusoras. Dessa forma, o Governo do Ceará incentivará as mais diversas formas de manifestações artísticas e culturais cearenses, além de mapear e apresentar um panorama da produção cultural que pode ser difundida em conteúdo digital de artistas e/ou de grupos selecionados de acordo com a proposta, tipo de mídia e grade.

O edital completo com as informações e detalhes para inscrições será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (23), e para acessá-lo basta clicar aqui.

(*) Com informações do Governo do Estado