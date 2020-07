Granja: frota municipal do transporte escolar está sendo recuperada

A frota municipal do transporte escolar de Granja está sendo recuperada pela prefeitura do município. Os veículos estão sendo equipados com novos pneus, além terem as poltronas reformadas e estofadas e a parte elétrica e mecânica refeita.

Além dá melhora estética dos veículos, a ação vida também garantir a comodidade e conforto dos alunos no seu retorno as aulas, que será em breve, de acordo com os protocolos de saúde. O trabalho de reforma e recuperação está sendo realizado em toda frota de veículos do transporte escolar do município.

“O projeto de recuperação da frota, adotado nesta administração, tem a finalidade de manter os veículos em plenas condições de uso e evitar o desperdício do dinheiro público, considerando que recuperar um veículo é muito mais econômico do que fazer a sua substituição”, salientou a prefeita Amanda Aldigueri.