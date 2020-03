Granja, no Litoral Norte, registra a maior chuva do Ceará em 2020

O município de Granja, localizada na macrorregião do Litoral Norte, mantém o histórico de apontar significativos acumulados de chuva. O município registrou 180 milímetros no posto pluviométrico Pessoa Anta – entre as 7h desta quarta (4) e 7h desta quinta-feira (5), de acordo com balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O meteorologista da Funceme, Raul Fritz, explica que o principal motivo do acumulado expressivo se deve à “influência direta da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que é o principal sistema meteorológico que traz chuvas para o Ceará nesta época”. “Por (Granja) estar em uma região do território cearense de menor latitude, ou seja, mais ao norte possível, então a ZCIT tende a facilitar a atuação sobre essa região, trazendo chuvas para ela”, complementa Fritz.

Em todo o Estado, pelo menos 144 municípios tiveram chuvas no intervalo de 24 horas. Além do Posto Pessoa Anta, em Granja, o Ceará registrou acumulados expressivos em outros:

– Quixeré (Posto Quixeré): 110,4 mm;

– Granja (Posto Timonha): 91,0 mm;

– Potiretama (Posto Canindezinho): 80,0 mm;

– São Benedito (Posto São Benedito): 72,2 mm;

– Juazeiro Do Norte (Posto Juazeiro do Norte): 67,0 mm

Média histórica

O acumulado observado entre as manhãs de ontem e de hoje em Granja é o terceiro maior da série histórica, que começou em 1973. Em 10 de abril de 2009, o município registrou 190 mm no Posto Timonha; e o acumulado mais expressivo foi anotado em 14 de março de 2011, quando foram observados 220 mm no Posto Ibuguaçu.

De acordo com a Funceme, a normal climatológica para Granja no mês de março é 282,1 mm.

Previsão

A Funceme aponta um cenário mais favorável ao predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões para esta quinta-feira (5) – cenário que deve se repetir até o próximo sábado (7).