Grupo de Trabalho Estratégico é criado para discutir retorno gradual e seguro da atividade econômica

O processo de retomada do crescimento da economia cearense por meio do retorno gradativo das atividades, em meio à pandemia do novo coronavírus, será discutido pelo Grupo de Trabalho Estratégico, criado pelo Governo do Ceará. O objetivo é planejar ações que, sem perder de vista os cuidados relacionados ao combate à Covid-19, possibilitem toda a segurança necessária à retomada, em breve, do setor produtivo, permitindo a manutenção e a criação de empregos.

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de 21 de abril, é “indiscutível, conforme evidências médicas e científicas, a importância do isolamento social para conter a curva de crescimento da pandemia, só assim sendo possível afastar o risco de um colapso no sistema de saúde”. O texto considera ainda ser decisivo para esse processo de reabertura gradual o planejamento de ações que “possibilitem toda a segurança necessária à rápida retomada da atividade econômica, que virá acompanhada de indiscutível impacto social positivo, permitindo a manutenção e a criação de inúmeros empregos”.

“Qualquer decisão, qualquer flexibilização, qualquer medida de reabertura de qualquer setor da economia do Estado, será pautada na orientação dos nossos especialistas, ouvindo a comunidade científica, para que a gente possa ter a decisão com muita responsabilidade, protegendo a população que está em primeiro lugar. O grupo de trabalho foi criado no sentido de construir um plano para saída desse momento, como está acontecendo em vários estados e vários países, construindo juntos em que momento podemos começar a pensar na retomada da economia, quais são os setores que poderão ser retomados, mas sempre pautados pelos especialistas, que são as pessoas que conhecem e têm nos orientado nas decisões”, explica o governado Camilo Santana.

Conduzido pela Casa Civil, o grupo será pautado pelas orientações técnicas e epidemiológicas da Secretaria de Saúde do Estado, prezando pela segurança necessária para conter a curva de crescimento da pandemia.

A comissão reúne representantes do poder executivo, do setor produtivo e de entidades da sociedade civil. A ideia é construir um plano e uma maneira de acompanhamento das ações necessárias ao rápido e seguro restabelecimento da economia cearense impactada pela Covid-19.

Integram o Grupo de Trabalho:

Secretário de Estado Chefe da Casa Civil;

Secretária da Fazenda – SEFAZ;

Secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SEDET;

Secretário da Saúde – SESA;

Secretário do Turismo – SETUR;

Procurador-Geral do Estado;

Procurador-Geral de Justiça;

Representante do Ministério Público Federal;

Representante do Ministério Público do Trabalho;

Defensora Pública Geral do Estado;

Representante da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB;

Representante da Prefeitura Municipal de Fortaleza;

Representante da Associação dos Municípios do Estado do Ceará – Aprece;

Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Ceará;

Representante da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC;

Representante da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará – Fecomércio;

Representante da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL;

Representante da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão – FETRANS.

Órgãos auxiliares técnicos do Grupo de Trabalho:

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE;

Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará – IPCD;

Observatório da Indústria do Sistema FIEC.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará