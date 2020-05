Grupo instala pias móveis para ajudar pessoas em situação de rua durante quarentena em Fortaleza

Um grupo solidário tem implantado pias móveis nas ruas do Centro de Fortaleza para ajudar pessoas em situação de rua durante a pandemia do novo coronavírus. A ação é realizada pelo Coletivo Arruaça, em parceria com várias instituições cearenses. Até o último dia 11, três equipamentos foram inaugurados e atendem, pelo menos, 400 pessoas diariamente desde então.

As pias móveis estão na Praça do Liceu do Ceará, outra na calçada de uma loja de materiais de construção na avenida Tristão Gonçalves. A terceira pia é disponibilizada no Grupo Espírita Casa da Sopa, na rua da Assunção, sempre que há distribuição de alimentos para a comunidade no local.