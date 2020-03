H1N1: Prefeitura recebe novo lote de vacina e intensifica imunização nesse final de semana

A Prefeitura de Fortaleza retoma, neste fim de semana, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a campanha de

vacinação contra a gripe H1N1, H3N2 e Influenza B, depois de receber uma nova remessa de vacinas.

O serviço drive vacina volta a ser disponibilizado neste sábado e domingo, das 9h às 16h, no estacionamento dos shoppings Riomar Papicu, Riomar Kennedy, North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, Via Sul e Iguatemi.

A partir de segunda, dia 30, a vacinação estará disponível nos 113 Postos de Saúde e 200 escolas municipais selecionadas. A estratégia de descentralização tem como objetivo atender os idosos de 60 a 79 anos, evitando aglomerações.

O drive vacina é um serviço que permite a aplicação da vacina da sem a necessidade da população sair do veículo.

Cada ponto contará com uma equipe de 10 profissionais, dentre eles enfermeiros e técnicos.

Além disso, a Guarda Municipal e a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) estarão no local. Todos os profissionais estarão utilizando máscaras, além da constante higienização das mãos com álcool em gel.

O esquema especial de imunização contra a gripe H1N1, H3N2 e Influenza B nos drives atendeu, na primeira etapa da campanha, 11.180 idosos. “Os idosos não precisam sair do carro para receber a vacina, apenas baixar o vidro, e isso permite que eles fiquem protegidos dentro do carro, sem aglomeração, com ar condicionado”, explicou a técnica de imunização Renata Dias, da equipe da SMS.

Vale lembrar que para receber a vacina é necessário fazer parte do público-alvo e apresentar um documento oficial com foto.

Além das pessoas acima de 60 anos, a primeira fase da campanha também atende os profissionais da área da saúde.

Com a proteção da vacina e a consequente diminuição dos casos de influenza H1N1, H3N2 e Influenza B, é mais fácil diagnosticar possíveis casos do novo coronavírus em caso de sintomas gripais fortes.

Na última quarta-feira (25), a Prefeitura de Fortaleza alcançou a meta de cobertura na primeira etapa de vacinação, contemplando cerca de 140 mil doses, aplicadas com o primeiro lote destinado à população com mais de 60 anos.

A rede de atendimento funcionou distribuída nos 113 Postos de Saúde, 200 escolas municipais e pontos de vacinação em regime de drive thru em estacionamentos de shoppings e campus universitário.