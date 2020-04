Há “queda de braço” entre ministério da Economia e Casa Civil em plano de retomada da economia, diz jornalista

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida não há dinheiro para “capitanear” uma retomada da economia por meio de investimentos públicos. Segundo ele, o plano Pró-Brasil, anunciado nesta quarta-feira pela Casa Civil da Presidência da República, envolve questões de desburocratização e segurança jurídica.

Em sua participação no Jornal Alerta Geral desta sexta-feira (24), o jornalista Carlos Alberto Alencar informou que, de acordo com o secretário, vários ministérios têm tentado ajudar neste momento de pandemia do novo coronavírus, e o que a Casa Civil está fazendo é “aglutinar” as sugestões que são enviadas.

“Não é bem assim”, afirma Carlos Alberto, ao ponderar que o que de fato há é uma “queda de braço”, um enfrentamento entre o ministro da Casa Civil e o ministro da economia, Paulo Guedes. “Na verdade é uma briga entre dois setores do governo, setor do Ministério da Economia e o setor militar”, diz o jornalista.

