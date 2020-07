Habib’s surpreende com novos produtos; Hot Dog e novos sabores em esfihas folhadas e mini-churros estão entre as novidades

Novidades no cardápio do Habib’s. As quadrilhas e fogueiras em celebração às festividades juninas terão que esperar um pouco para acontecer, já que a quarentena ainda não acabou. Mas pensando em amenizar um pouco a saudade dessa época, o Habib’s chega com novidades exclusivas: Bib’s Dog, esfihas folhadas de curau, de chocolate com paçoca e mini churros de paçoca.

Vale destacar que o Bib’s Dig é em parceria com a Perdigão, marca fornecedora das salsichas e já ganhou o gosto de quem já teve oportunidade de experimentar. Os lançamentos já estão disponíveis na capital cearense, inclusive em drive thru e ficam disponíveis durante o mês de Julho.

A Rede Habib’s reitera que reforçou todos os protocolos de higienização dos restaurantes e está cumprindo todas as recomendações do Ministério da Saúde e OMS, visando o bem estar de seus colaboradores e clientes. Além disso, os pedidos realizados nos canais conveniência são entregues com saches de álcool em gel 70%.

SERVIÇO

Habibs. Todos os Drive Thrus (inclusive na unidade Cocó e Abolição) e delivery funcionando normalmente. Peça pelo iFood ou ligue (85) 3003-2828.