Heitor à espera de Eunício. Solidariedade caminha para fechar aliança com MDB

O deputado estadual e pré-candidato do Solidariedade à Prefeitura de Fortaleza, Heitor Férrer, acordou, nesta quarta-feira (9), com um horizonte de otimismo ao sentir que está cada vez mais perto de fechar uma coligação com o MDB.

Se confirmado o acordo, Heitor terá 3 minutos na propaganda de rádio e televisão. O tempo de exposição no rádio e na televisão, com o combustível dos recursos do Fundo Eleitoral, o deixa como um forte candidato a chegar ao segundo turno da eleição.

A aliança não está fechada, mas pessoas bem próximas a Heitor Férrer o veem mais seguro quanto ao entendimento entre as cúpulas do SD e do MDB. De um lado, está o deputado federal Genecias Noronha, que comando o Solidariedade. Do outro lado, o ex-senador Eunício Oliveira, Presidente Estadual do MDB. Eunício desembarca, nessa sexta-feira, em Fortaleza, para selar o destino do partido na sucessão na Capital.

O MDB foi procurado pela deputada federal Luizianne Lins, pré-candidata do PT, pelo Capitão Wagner, lançado à Prefeitura pelo PROS, pelo Solidariedade e, também, pelo Governador Camilo Santana. Foram muitas as conversas entre Camilo e Eunício nos últimos 30 dias. Ambos voltarão a se reunir antes do sábado.

A pré-candidata Luizianne, que gostaria de ter o MDB no palanque, não animou os aliados do ex-senador Eunício Oliveira. Com isso, a porta de entrada do MDB para uma possível aliança com o Solidariedade ficou mais larga. O pré-candidato Heitor Férrer se mantém no silêncio, não quer antecipar detalhes sobre as conversas de bastidores e espera a hora certa para anunciar o resultado final das articulações com o MDB.



7 DIAS



A movimentação nos bastidores políticos fica cada vez mais agitada uma vez que o PDT deixou para os últimos momentos que antecedem à convenção a decisão sobre o nome a ser lançado como candidato à sucessão municipal. Faltam apenas 7 dias para o encerramento do prazo destinado à realização das convenções para escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e a vereador.

O PDT, que está há oito anos no comando administrativo da Prefeitura, marcou a convenção para o próximo sábado, dia 12, e está com cinco pré-candidatos – José Sarto, Samuel Dias, Ferrúcio Feitosa, Idilvan Alencar e Salmito Filho. Dessa lista, deverá sair o candidato do PDT à Prefeitura.