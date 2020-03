Hemoce abre novo posto de coleta

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), do Governo do Ceará, disponibiliza uma nova unidade temporária para a coleta de sangue em Fortaleza. Inaugurado no último sábado (28), o posto foi montado no estacionamento dos Mercadinhos São Luiz. O espaço tem capacidade para receber até 50 doações de sangue por dia.

Durante o primeiro fim de semana de atendimento, 77 pessoas se candidataram à doação. “Esse número nos surpreendeu, pois, num momento tão delicado, a população tem se mostrado solidária, atendendo aos nossos chamados e permitindo que o Hemoce mantenha o estoque de bolsas de sangue dentro da regularidade para atender a demanda do Estado”, afirma Denise Brunetta, diretora de hemoterapia do Hemoce.

Oferecer novos locais para doação em pontos estratégicos foi uma das alternativas do hemocentro cearense para continuar recebendo voluntários no período de isolamento social. “A gente entende que a quarentena é necessária, mas as doações de sangue não podem parar. Então, para evitar o deslocamento da população, o Hemoce oferece novos postos de coleta e está recebendo os doadores com hora marcada. As pessoas podem escolher e agendar qual o melhor dia, local e horário para ajudar a salvar vidas”, disse Nágela Lima, coordenadora da captação de doadores.

O agendamento é feito online. A ferramenta disponibiliza os locais para doar em Fortaleza e no interior do Estado. Também é possível fazer a reserva por telefone. Basta ligar para os números (85) 3101.2305 e (85) 3101.2296 (Whatsapp).

Parcerias que fortalecem

O Hemoce destaca, ainda, a importância das parcerias para incentivar as doações. “É fundamental contar com o apoio da sociedade, seja para doar ou disponibilizar espaços onde podemos receber os voluntários. Essa é a hora de unirmos forças, pois todos os dias existem pacientes que precisam receber transfusão de sangue”, disse Luciana Carlos, diretora-geral do Hemoce.

Hemoce no CenterBox

Além da unidade fixa que permanece por 30 dias nos Mercadinhos São Luiz, o Hemoce conta com a unidade móvel no supermercado CenterBox. O ônibus esteve nas lojas do CenterBox em Fortaleza e em Caucaia. Entre os dias 20 e 29 de março, foram recebidas 220 doações nos locais.

Nos dias 2 e 3 de abril, o Hemoce retorna ao CenterBox no bairro Messejana, em Fortaleza, com atendimento das 7h às 17h. O endereço é Av. Frei Cirilo, 4000.

Serviço

Atendimento nos Mercadinhos São Luiz

Horário: Segunda a domingo, das 7 às 17h

Endereço: Av. Oliveira Paiva, 170, Cidade dos Funcionários

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará