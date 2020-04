Hemoce amplia postos de coleta em Fortaleza

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, Hemoce, do Governo do Ceará, está ampliando os locais de doação de sangue. Entre os dias 27 e 30 de abril, a unidade móvel do Hemocentro estará no shopping Iguatemi, em Fortaleza, das 10h às 20h, para receber os voluntários.

O ônibus adaptado do Hemoce tem capacidade para receber até 50 bolsas de sangue por dia. A unidade é composta por uma equipe formada por médico, enfermeiro, assistente social e técnico de enfermagem.Oferecer novos locais para doação em pontos estratégicos do Estado foi uma das alternativas do hemocentro cearense para continuar recebendo voluntários durante a pandemia de coronavírus.

“A gente entende que a quarentena é necessária, mas as doações de sangue não podem parar. Então, para evitar o deslocamento da população, o Hemoce oferece novos postos de coleta e está recebendo os doadores com hora marcada. As pessoas podem escolher e agendar qual o melhor dia, local e horário para ajudar a salvar vidas”, disse Nágela Lima, coordenadora da captação de doadores do Hemoce.

Doações agendadas

O agendamento é feito online. A ferramenta disponibiliza os locais para doar sangue em Fortaleza e no interior do Estado. Também é possível fazer a reserva por telefone. Basta ligar para os números (85) 3101.2305 e (85) 3101.2296 (WhatsApp).

Hemoce e Iguatemi

A parceria do Hemoce com o shopping Iguatemi Fortaleza acontece desde 2003, por meio das coletas externas realizadas na unidade móvel e nos espaços internos cedidos pelo estabelecimento.

“Esperamos que, com a chegada desta unidade móvel ao Iguatemi, mais pessoas se sensibilizem com a causa e se candidatem a serem doadores, reforçando essa corrente do bem”, disse o superintendente do shopping Iguatemi Fortaleza, Wellington Oliveira.

O Hemoce destaca a importância das parcerias para incentivar as doações. “É fundamental e gratificante poder contar com o apoio da sociedade, seja para doar ou disponibilizar espaços onde podemos receber os voluntários. Essa é a hora de unirmos forças, pois todos os dias existem pacientes que precisam receber transfusão de sangue e não podem esperar”, disse Luciana Carlos, diretora-geral do Hemoce.

Sua doação salva vidas

O sangue doado no Hemoce abastece mais de 450 unidades de saúde no Ceará, entre hospitais, policlínicas, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e clínicas de hemodiálise. Para ser um doador de sangue, é necessário estar saudável, bem alimentado, ter entre 16 e 69 anos e possuir mais de 50 kg.

Os menores de idade devem apresentar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal e anexar a cópia de documento oficial com foto do representante legal. O termo de consentimento está disponível no site.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará