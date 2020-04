Hemoce passa a realizar diagnóstico laboratorial da Covid-19

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), agora, está habilitado para realizar o diagnóstico laboratorial de Covid-19, em conjunto com o Laboratório Central de Saúde Pública o Ceará (Lacen-CE). Até a segunda-feira, 13, o hemocentro já havia liberado 60 resultados de exames feitos em pessoas com suspeita de Covid-19, dos quais 16 deram positivo.

O Hemoce fica responsável por analisar amostras de pacientes atendidos nos hopitais São José e Albert Sabin. O material coletado de secreções do nariz e da garganta serão enviados ao Laboratório de Biologia Molecular do Homece. Lá, os especialistas irão avaliar as coletas por meio da técnica RT-PCR, que identifica a carga genética do vírus no corpo do paciente.

O centro espera realizar cerca de 100 diagnósticos por dia, com liberação de resultados após dois e três dias do receebimento das amostras. Em nota, o Hemoce explica que um laboratório exclusivo para os testes foi montado, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Nele, trabalharão cerca de 15 profissionais, entre eles técnicos de laboratório, farmacêuticos e bioquímicos, além de voluntários da Fiocruz.

Dados atualizados pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) às 9h30min desta terça-feira, 14, informam que já foram realizados 12.465 exames laboratoriais de testagem para Covid-19. São 11.605 casos suspeitos ainda aguardando resultado. Já de casos confirmados, o Estado acumula 1.975.