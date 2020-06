Hemoce reabre posto de coleta em shopping de Fortaleza

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, retomou o atendimento aos doadores no posto de coleta de sangue localizado no piso E2 do shopping Riomar Fortaleza. As doações podem ser feitas de segunda a sábado, do meio-dia às 20h.

Adaptada para receber os doadores, a unidade conta com uma equipe formada por médico, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O espaço tem condições de receber até 40 doações de sangue por dia. Os voluntários também podem se cadastrar para ser um doador de medula óssea e fazer avaliação para a doação de plasma convalescente.

Desde a última quarta-feira (3) o Hemoce recebe pessoas recuperadas da Covid-19 que não apresentam sintomas da doença há mais de 30 dias para coletar plasma. O hemocomponente é utilizado para ajudar pacientes em estado grave da Covid-19.

Medidas de segurança

Para oferecer mais segurança e tranquilidade aos voluntários, o Hemoce adotou uma série de medidas nas unidades. As doações de sangue agora são feitas com hora marcada. O doador pode agendar o horário pelo link hemoce.reservio.com ou pelos telefones de contato (85)3101.2305 ou (85) 3101.2296 (WhatsApp).

Além disso, o hemocentro adotou outras medidas de prevenção, como higienização das mãos de pessoas que chegam ao hemocentro; limpeza a cada hora das maçanetas de portas e corrimões de escadas e distanciamento nas cadeiras da recepção e coleta para evitar contato físico entre doadores. O uso de máscara é obrigatório para todos os doadores e funcionários do Hemoce.

Parceria

A parceria do Hemoce com o RioMar acontece desde 2015. O shopping disponibiliza voluntariamente espaços físicos e lojas para o atendimento do hemocentro. “Para o RioMar Fortaleza é sempre muito importante receber o Hemoce, instituição que promove o estímulo à doação de sangue e contribui para salvar vidas. No cotidiano do shopping, a unidade temporária incentiva e facilita o voluntariado das pessoas no ato da doação. Esperamos que o público se sensibilize e contribua com a ação”, disse Gian Franco, superintendente do RioMar Fortaleza.

Critérios para doação de sangue

Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, estar saudável e bem alimentado. Os doadores precisam, ainda, apresentar um documento oficial com foto. Os menores de idade devem portar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal e anexar a cópia de documento oficial com foto do representante legal.

O termo de consentimento está disponível para download no site do Hemoce (www.hemoce.ce.gov.br). O sangue doado no hemocentro é distribuído para pacientes em cerca de 480 unidades de saúde no Ceará, contemplando todos os cearenses que necessitam receber uma transfusão.

Critérios para doação de plasma

– Pessoas do sexo masculino;

– Ter entre 18 e 60 anos de idade;

– Estar saudável

– Pesar acima de 50kg

– Diagnóstico de Covid-19 confirmado previamente por PCR, sorologia ou teste rápido;

– Estar sem sintomas da doença há mais de 30 dias;

– Apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto ou cópia autenticada.

Serviço

Posto de coleta no piso E2 do shopping RioMar Fortaleza

Endereço: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 – Papicu, Fortaleza

Funcionamento: segunda a sábado, do meio-dia às 20h.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará