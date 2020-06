Hemoce recebe doação de plasma de pessoas recuperadas do coronavírus há mais de 30 dias

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) receberá, a partir desta quarta-feira (3), pessoas recuperadas de Covid-19 que desejam doar plasma convalescente, um dos componentes do sangue. As doações realizadas na unidade da rede pública da Secretaria da Saúde, do Governo do Estado, serão utilizadas como terapia auxiliar para pacientes graves da doença.

Para doar plasma, o voluntário precisa atender alguns critérios, como ter se recuperado há mais de 30 dias da Covid-19 e não apresentar sintomas da doença. O processo de doação acontece em duas etapas. Primeiro, a pessoa passa por triagem clínica, na qual uma amostra de sangue será coletada para testes e avaliação de anticorpos da Covid-19.

Após a análise, que dura em média dois dias, os candidatos retornam ao Hemoce para uma consulta. Quem não estiver apto para doar plasma convalescente será convidado a realizar uma doação de sangue convencional.

*Com informações do Governo do Estado do Ceará