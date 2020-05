Hemoce reforça campanha para agendamento de doação de sangue durante pandemia de coronavírus

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará informou que segue em funcionamento para receber as doações de sangue, apesar das novas medidas em cumprimento aos decretos estadual e municipal de isolamento social por causa da Covid-19. Há, no entanto, uma adaptação no atendimento.

Em cumprimento ao decreto estadual, que prorroga o isolamento social até o dia 20 de maio no Ceará, somente pessoas com máscara poderão entrar nos postos de coleta de sangue. Para doar, a população deve agendar a doação, acessando hemoce.reservio.com, ou entrando em contato pelos telefones (85) 3101.2305 ou (85) 3101.2296 (WhatsApp). Nos hemocentros localizados no interior do Ceará, o agendamento também pode ser feito online ou pelos números de telefone de cada unidade.

As doações com hora marcada permitem maior controle no fluxo de pessoas nos postos e evita aglomerações. Após finalizar o agendamento, o doador recebe no e-mail cadastrado uma confirmação, que pode eventualmente ser apresentada aos agentes de fiscalização para justificar a saída de casa.