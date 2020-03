HGCC tem banco de leite com atendimento dedicado e gratuito

Quer fazer doação de leite humano, mas não sabe como? O Hospital César Cals (HGCC), do Governo do Ceará, pode te ajudar neste gesto que salva vidas. O banco de leite humano da unidade está preparado para orientar, tirar as dúvidas, passar as informações corretas sobre como amentar e fazer a ordenha em casa, e, ainda, realizar o atendimento no próprio banco

A professora Lorena Medeiros não pensou duas vezes e logo que percebeu que o filho, de um mês de nascido, não estava pegando a mama direito procurou o banco de leite do hospital para atendimento. Ela conseguiu amamentar e aproveitou a oportunidade para doar o excesso de leite.

“Minha produção de leite é boa e eu sempre tive desejo de ajudar. Além disso, sei que o leite de fórmula não é o recomendado, então não gostaria que outras mães tivessem que alimentar seus bebês assim”, ressaltou a mais nova doadora.

Leite materno

O leite materno é essencial para os bebês da UTI neonatal. Ele ajuda no desenvolvimento, recuperação e fortalecimento. Contém anticorpos e nutrientes necessários. Até o tempo de internação pode ser menor.

“É natural, sem custo, ideal para absorção do organismo. Ele também possui anticorpos e nutrientes que o leite de fórmula não tem.”, destaca Ivonilde Nobre, técnica de enfermagem do HGCC.

Doação de leite

Para doar, após amamentar, basta armazenar o excedente da ordenha em um frasco de vidro de boca larga com tampa de plástico, devidamente higienizado. Ele deve ser guardado até sete dias no congelador ou freezer. O HGCC também dispõe de coleta, e para ter acesso ao serviço basta ligar para o número (85) 31015367 que o HGCC manda busca o leite na casa da doadora.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará