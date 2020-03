Hidrolândia, na Ibiapaba, registra maior chuva do Ceará entre sexta e sábado

Entre sexta e sábado, 13 e 14, foram registradas precipitações em 100 municípios no Ceará. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e foram atualizados às 11h30min deste sábado, 14. Na tabela, o município cearense que registrou a maior quantidade de chuvas foi Hidrolândia (95 milímetros), seguido de Nova Russas (93 milímetros) e Granja (91 mm).

No litoral de Fortaleza, o município com a maior incidência foi Beberibe, com a marca de 55,4 mm. Segundo site da Funceme, a previsão para este sábado, 14, é de “predomínio de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões”.

Ainda segundo a Fundação, março já acumula 60% da média esperada para todo o mês, no Ceará. O Estado já registrou 120,5 mm, em relação ao esperado de 203 mm.

Com 220 mm, Icapuí foi a cidade com a maior precipitação no Ceará durante o mês. O município sofreu uma série de ocorrências, entre deslizamentos de terra e alagamentos.