Higienização de compras é fundamental para evitar transmissão da doença

Atitudes básicas no dia a dia podem fazer a diferença no combate ao coronavírus. Os cuidados na hora de ir e voltar do supermercado, por exemplo, são essenciais para evitar a propagação da Covid-19

O infectologista do Hospital Infantil Albert Sabin, Aldaíza Ribeiro, da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará, orienta que as idas ao supermercado devem acontecer somente quando for necessário e respeitando as regras de distanciamento social.

Após o retorno para casa, é fundamental fazer a limpeza correta dos produtos. Deve-se lavar as caixas com água e sabão. Dependendo do material, álcool e água sanitária também são adequados para a higienização. Os sacos externos devem ser descartados.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará