Horta Social continua doações de hortaliças a entidades de assistência ao idoso em Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza fará doação, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), de todas hortaliças da colheita de junho das Hortas Sociais do Conjunto Ceará e da Granja Portugal a cinco entidades que acolhem e assistem pessoas idosas, em Fortaleza. A entrega acontece na manhã desta quinta-feira (11), distribuindo ao todo 350 quilos de alface, 310 quilos de coentro, 50 quilos de couve e 30 quilos de tomate cereja.

As entidades beneficiadas serão Abrigo do Idoso Olavo Bilac, Associação Regional da Caridade São Vicente de Paula do Ceará, Lar Nossa Senhora de Fátima, Lar Santa Terezinha Lisieux e Fraternidade de Aliança Toca de Assis.

Devido à epidemia do Coronavírus, as atividades do projeto estão suspensas desde o dia 16 de março e as colheitas, que acontecem mensalmente nas estufas das Hortas sociais do Conjunto Ceará e da Granja Portugal e reúnem de 300 a 500 idosos, têm sido doadas. Até o momento, 24 entidades beneficentes receberam o total de 4.649 quilos de alface, coentro, couve e tomate cereja.

O Projeto Horta Social é executado por meio do Núcleo de Produções Culturais e Esportivas (Nuproce), instituição sem fins lucrativos que capta recursos via Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Fortaleza.

O objetivo do projeto é promover a qualidade de vida da pessoa idosa no município de Fortaleza, estimular hábitos alimentares saudáveis, fortalecer o convívio comunitário, além de promover a inclusão social e a segurança alimentar.