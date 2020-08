Hospitais cearenses são contemplados com doações vindas de São Paulo

Máscaras do modelo N95, protetores faciais e álcool em gel são algumas das doações vindas de São Paulo que vão beneficiar 10 hospitais cearenses.

Os equipamentos de proteção individual foram adquiridos pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, que contemplará 14 Estados, num total de 138 hospitais públicos e filantrópicos em todo o país.

No Ceará, as unidades que receberão as doações são:

Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha, em Caucaia;

Hospital São Lucas, em Crateús;

Hospital Regional de Iguatu;

Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte;

Hospital Municipal Dr João Elísio de Holanda, em Maracanaú.

Além de do Hospital Regional do Sertão Central e Hospital Regional Dr. Pontes Neto, ambos em Quixeramobim;

Assim como o Hospital e Casa de Saúde de Russas;

o Hospital Regional do Norte e a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, situados em Sobral.