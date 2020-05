Hospital de campanha anexo ao São José recebe mais 25 novos leitos, anuncia Camilo Santana

O governador Camilo Santana anunciou nesta segunda-feira (11) a conclusão de 25 novos leitos para pacientes com Covid-19 em um hospital de campanha anexo ao Hospital São José, no Bairro Parquelândia, em Fortaleza. A unidade já contava com 90 leitos de internação.

A prefeitura de Fortaleza inaugurou em abril, o hospital de campanha no Estádio Presidente Vargas, no Bairro Benfica. A unidade atende pacientes de média complexidade encaminhados das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e de outros hospitais municipais.

Outras unidades de campanha anexadas a hospitais foram montadas para tratamento do coronavírus, como no Hospital Geral de Fortaleza, da rede pública, e no Hospital Unimed Fortaleza, da rede privada. Ambos foram instalados nos estacionamentos.