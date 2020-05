Hospital de Campanha de Caucaia terá 40 leitos

O Hospital de Campanha que está sendo montado no município de Caucaia terá capacidade de 40 leitos de enfermaria para atendimento exclusivo de pacientes com casos confirmados de coronavírus. Os trabalhos de montagem do equipamento iniciaram nessa quarta-feira (13) na Praça Santa Terezinha, que fica ao lado do Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha da Rocha, localizado no bairro Parque Soledade.

Atualmente, o Hospital Municipal Doutor Abelardo Gadelha conta com 52 leitos destinados exclusivamente para pacientes com coronavírus, sendo 42 de enfermaria e 10 de UTI’s. Quando o Hospital de Campanha estiver funcionando, o Municipal irá criar mais 10 leitos de UTI, chegando ao total de 20.

“Estamos com todos os 52 leitos ocupados. Iniciamos com 18. Mas os casos foram aumentando rapidamente e criamos 24 leitos e agora estamos com 42”, descreve Alex Mont’Alverne, cooperador técnico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Caucaia. “Agora, teremos o Hospital de Campanha que dará mais um suporte no atendimento, exames e tudo o que for necessário para pacientes com coronavírus”, ressalta.

Segundo técnicos da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), responsáveis pela montagem, a expectativa é que as obras finalizem dentro de 10 a 15 dias. O espaço também contará com salas de repouso para os profissionais de saúde.

Mont’Alverne ressalta que Caucaia registrou mais de 300 pacientes recuperados da Covid-19.

“Mesmo assim, estamos recebendo muitos casos suspeitos diariamente, o que está superlotando nossa estrutura. Infelizmente, esta é a realidade que o vírus está causando. Com a instalação do Hospital de Campanha esperamos desafogar o Hospital Municipal”, afirma.

Ele fala sobre a importância da conscientização da população de Caucaia para o isolamento social como sendo a maior arma contra a proliferação do vírus, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde. “Nós temos que nos cuidar. Esperamos muito que todos façam a sua parte ficando em casa”, finalizou.