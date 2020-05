Hospital de Campanha no Estádio Presidente Vargas terá 56 novos leitos entregues neste domingo

Mais 56 novos leitos do Hospital de Campanha Presidente Vargas serão entregues neste domingo (24) pela Prefeitura de Fortaleza. Com a expansão, o equipamento de saúde, localizado no bairro Benfica, passa a contar com 280 leitos de atendimento exclusivo a pacientes com Covid-19. Do total, 17 são destinados a atendimentos graves.

“Esses leitos vêm somar ao atendimento do Hospital de Campanha Presidente Vargas, espaço que tem se mostrado fundamental para o enfrentamento adequado à Covid-19 em Fortaleza”, declarou Joana Maciel, secretária da Saúde.

Até esta quinta-feira (21/05), com um mês de funcionamento, o Hospital Emergencial do PV registrou atendimento de 711 pacientes, dos quais 438 já receberam alta. Inicialmente construído para atender 204 pacientes com Covid-19, o equipamento passou por expansões até chegar aos 280 leitos.