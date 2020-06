Hospital de Campanha no PV comemora a alta do paciente de número 800

O Hospital de Campanha de Fortaleza, instalado no Estádio Presidente Vargas, registra nesta sexta-feira (05) a alta do paciente de número 800, entre os fortalezenses que venceram a Covid-19.

Nesta semana, o hospital de campanha também alcançou a marca de 1.000 pacientes acolhidos, em menos de dois meses de funcionamento.

O primeiro paciente deu entrada ao hospital de campanha do PV no dia 18 de abril.

O equipamento foi construído em tempo recorde, menos de um mês, para atender aos pacientes portadores do coronavírus, de baixa e média complexidade, sendo entregue em 25 dias.



O hospital teve parte dos leitos destinada a pacientes graves, de acordo com a demanda interna. Ou seja, aqueles pacientes que precisam de ventilação mecânica podem contar com o suporte adequado, já que 100% dos leitos da unidade possuem estrutura para gases medicinais.

Número de leitos



O Hospital de Campanha chegou a ter uma alta taxa de ocupação, recebendo 48 pacientes no mesmo dia, uma média de duas novas internações por hora.

O pico de casos em Fortaleza teve início no dia 30 de abril, quando o hospital já tinha 12 dias de operação.

O Hospital de Campanha do Estádio Presidente Vargas conta com 280 leitos de internação, sendo cinco blocos de 56 leitos, com possibilidade de ampliação de mais 56 leitos.



O local também possui refeitório, cozinha industrial, além de espaços adequados para o descanso e a higienização dos profissionais.